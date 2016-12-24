Представители Мордовии приступили к финальным испытаниям треков конкурса «Лидеры России»

В Нижнем Новгороде стартовали региональные финалы треков «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» конкурса «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финалистами стали 354 конкурсанта из Приволжского федерального округа, в числе которых 193 участника в треке «Бизнес и промышленность» и 161 участник в треке «Государственное управление».

От Республики Мордовия в финал вышли: трек «Бизнес и промышленность» – Андрей Большаков, Александр Лапшинов (АО ТФ «Ватт») и Владимир Поздяев (ООО «ДОЛГАМ.НЕТ»), трек «Государственное управление» - Александр Белокосов (Администрация Главы РМ), Николай Залогов (Мордовиястат), Игорь Шебнев (МВД по РМ) и Дмитрий Ипкаев.

В торжественной церемонии открытия финалов приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, заместитель Губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, Глава города Нижнего Новгорода, победитель второго сезона конкурса «Лидеры России» Юрий Шалабаев. Они поздравили финалистов и пожелали успешно пройти предстоящие испытания. Мероприятия проходят с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, более 80% участников вакцинированы или имеют QR-код переболевшего, остальные перед началом мероприятия прошли обязательное ПЦР-тестирование.

«Здесь действительно лучшие представители Приволжского федерального округа по двум трекам. Отобрано 354 человека из 11 тысяч – это тот конкурс, который на самом деле показал, что вы лучшие. «Лидеры России» – это флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», уникальный с точки зрения механизма отбора управленцев, как в бизнесе, так и в государственном управлении, поэтому и внимание к этому конкурсу соответствующее. Что касается двух треков, которые были выделены в текущем сезоне – это очень правильное решение, которое обусловлено тем, что эффективная экономическая политика страны невозможна без тесного сотрудничества бизнеса и государства», – сообщил Олег Машковцев.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил итоги дистанционного этапа и рассказал о том, сколько представителей округа попали в финал: «В этом году от Приволжского федерального округа на оба трека мы приняли более 11 тысяч заявок: около 4600 в треке «Государственное управление» и более 6700 в треке «Бизнес и промышленность». По итогам контрольного тестирования в финал конкурса вышли 354 конкурсанта, среди которых 193 участника в треке «Бизнес и промышленность» и 161 участник в треке «Государственное управление». Конкурс за выход в финал серьезный – в треке «Государственное управление» он составил более 28 человек на место, а треке «Бизнес и промышленность» – почти 35 человек на место!»

Финалисты представляют все 14 регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа. Средний возраст финалистов в Приволжском федеральном округе – 36 лет. Конкуренцию опытным руководителям составляют молодые специалисты.

Финальные мероприятия пройдут до 24 октября. По результатам испытаний будут определены победители, которые отправятся в суперфинал конкурса и сразятся за главный приз – образовательный грант размером 1 млн рублей. Также они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека «Государственное управление»), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, руководителей крупнейших российских компаний (для трека «Бизнес и промышленность»).

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.