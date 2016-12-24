Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна

22 октября в рамках рабочей поездки в Мордовию заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко вместе с Главой республики Артёмом Здуновым и заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексеем Кузьмицким посетил предприятие АО «Оптоволоконные Системы». Это первое и единственное в России серийное производство телекоммуникационного оптического волокна. Обсуждались вопросы развития предприятия, в частности, увеличение мощностей завода с 4 до 10 млн. км. в год и освоение технологии полного цикла.



Вице-премьер РФ, Глава Республики Мордовия и заместитель полпреда Президента в ПФО осмотрели производственные мощности завода. Здесь запланирован переход на технологию полного цикла – зарубежное сырье будут заменять отечественным. Это позволит использовать российские материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей территории страны.



После предзащиты проекта «Оптическое волокно в каждый дом», которая состоялась вчера, Дмитрий Чернышенко лично смог оценить состояние уникального в стране производства и уже созданные в Мордовии компетенции для внедрения технологии полного цикла.



«Доступ к интернету - это одна из 42 стратегических инициатив, утверждённых Правительством страны. Выход на полный цикл производства оптоволокна – ключевой фронтир для региона. Мы прекрасно знаем важность этого материала в IT-сфере и сейчас, когда перед нами стоят глобальные задачи по цифровой трансформации, его производство в стране – ключевой этап на пути реализации этих планов», - сказал Дмитрий Чернышенко.



Артём Здунов поблагодарил вице-премьера РФ за поддержку Мордовии в расширении рынка сбыта республиканского оптического волокна. Сегодня доля АО «Оптиковолоконные Системы» на российском рынке составляет 24%. Согласно планам предприятия, доля рынка по итогам года должна увеличиться до 30%.



«Нам необходимо переходить на отечественное материалы, это вопрос импортозамещения, о котором нам говорит Президент. Как раз переход на полный цикл производства оптоволокна в Мордовии на 90% закроет потребность рынка», - сказал Дмитрий Чернышенко.



Вице-премьер РФ поддержал ряд инициатив, направленных на развитие сетей связи, в числе которых актуализация стратегии и стандартов развития систем связи в России, создание технологии полного цикла и работа по локализации производства необходимых материалов.



«Для нас стратегически важно развивать оптиковолоконный кластер и налаживать полный цикл производства, отказавшись от зарубежных преформ. Организовав производство в Саранске, мы сможем увеличить объёмы производимой продукции, занять мощности завода на 100%, не завися при этом от иностранных поставщиков. Ведутся переговоры о налаживании партнёрских отношений с ведущими операторами связи. Доля мордовского оптического волокна на российском рынке должна постоянно расти», - сказал Глава Мордовии Артём Здунов.