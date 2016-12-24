В Мордовии водитель мотоцикла и его спутница погибли в ДТП

Репортер

В поселке Ширингуши Зубово-Полянского района местный любитель прокатиться на мотоцикле с ветерком погиб вместе со своей спутницей при столкновении с грузовиком. По данным Госавтоинспекции республики, ДТП случилось средь бела дня 21 октября на улице Рабочая рядом с пешеходным переходом. 42-летний водитель грузовика «Мерседес Бенц» не выдержал минимально необходимую дистанцию до внезапно притормозившего мотоцикла, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево. Грузовик смел двухколесную технику с дороги. Управлял мотоциклом «Иж-Планета-5» 48-летний товарищ, который отправился в поездку с 35-летней пассажиркой. Сам мотоцикл был не зарегистрирован, а его рулевой находился без шлема. В результате, мужчина и его 35-летняя спутница от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водителя «Мерседеса» подъехавшие инспекторы сразу же проверили на состояние опьянения – он был трезв.

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