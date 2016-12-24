В Мордовии продолжается рост заболеваемости коронавирусом

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Региональный оперативный штаб опубликовал очередные удручающие данные – в Мордовии по-прежнему растет заболеваемость коронавирусом. За сутки в республике было выявлено 135 новых случаев. В тоже время выросло и число справившихся с болезнью -100 человек были выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по региону вновь зафиксировано 6 новых летальных случаев.
Скончался мужчина 1958 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя пневмония.
Скончалась женщина 1966 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1981 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1955 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1956 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1950 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
За период пандемии в республике от коронавируса как основной причины умерли 659 человек.
По данным на 22 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2594 человека находятся на стационарном лечении, сразу 3138 человек - под наблюдением дома.
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Бывший директор Большеигнатовского дома-интерната для престарелых и инвалидов получил условный срок за махинации с зарплатами
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