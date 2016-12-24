Мордовия представила на защиту семь прорывных проектов развития региона

21 октября вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в Координационном центре в режиме видеоконференцсвязи провели очередное совещание с главами субъектов ПФО по социально-экономическому развитию регионов.

На совещании главы Мордовии, Марий Эл, Чувашской Республики, Кировской и Ульяновской областей провели предзащиту своих прорывных проектов, которые планируется реализовать в рамках института кураторства, утвержденного Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Мордовия представила на рассмотрение семь проектов, касающихся, в том числе, создания полного цикла производства оптического волокна, модернизации объектов инженерной инфраструктуры.Также принято решение работать над совершенствованием сфер биотехнологии и радиоэлектроники, созданием кластера переработки сельхозпродукции: «Для нас важно создавать новые предприятия с законченным циклом производства молочного, мясного и овощного направлений. Это позволит создать в регионе новые рабочие места и сократить отток населения», - сказал Глава Мордовии Артём Здунов.

На предзащите присутствовал директор регионального развития АСИ Александр Смекалин, который высоко оценил, и поддержал республиканские проекты: «АСИ продолжает взаимодействие с Республикой Мордовия по разработке и реализации проектов развития. Сегодня прошла их защита с участием Зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Он отметил высокую степень их проработки. Думаю, это достойная оценка для проектной команды Главы республики Артёма Здунова. АСИ продолжит оказывать поддержку в продвижении лидерских проектов региона».

Игорь Комаров охарактеризовал регионы ПФО, представившие свои проекты: «В структуре экономики всех пяти регионов основная доля ВРП приходится на обрабатывающие производства; значительную долю занимают торговля и операции с недвижимым имуществом. В Марий Эл и Мордовии существенной отраслью также является сельское хозяйство».

По словам полномочного представителя, в Мордовии, Чувашии и Марий Эл фиксируются самые низкие в округе среднедушевые денежные доходы населения. В Кировской и Ульяновской областях показатели немного лучше, но уровень доходов населения все равно ниже среднего значения по округу. Во всех 5 регионах самые низкие в округе значения по соотношению среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума.

Для рассматриваемых сегодня регионов характерны схожие проблемы в сфере ЖКХ. Есть проблемы в трёх регионах по уровню безработицы. «Для Республики Марий Эл и Чувашской Республики уже разработаны индивидуальные программы развития, в соответствии с поручением Президента России Владимира Владимировича Путина аналогичная программа разрабатывается для Республики Мордовия. В целом ситуация во всех пяти регионах требует серьезной поддержки со стороны федерального центра», - подытожил полномочный представитель.

Дмитрий Чернышенко отметил, что первые две группы регионов ПФО уже полностью заполнили паспорта проектов, сейчас завершается их приоритизация в соответствии с 4 параметрами экспертной оценки: обратная связь от жителей, учет влияния на показатели социально-экономического развития, мнение независимых экспертов, а также профильных вице-премьеров.

«С предыдущей защиты сделан большой шаг вперед. Все 14 регионов ПФО предоставили данные о текущем социально-экономическом положении. Необходимо устранить отставание по ретроспективным данным, чтобы мы могли наблюдать динамику при реализации проектов и вовремя принимать по ним управленческие решения. Прошу регионы мобилизоваться и активнее взаимодействовать по обмену информацией с Координационным центром Правительства», - отметил Дмитрий Чернышенко.

По итогам совещания вице-премьер поручил третьей группе регионов оперативно скорректировать проекты с учетом высказанных замечаний.

«На эту работу у нас остается буквально неделя. В начале ноября планируется финальная защита проектов, которые будут реализованы в рамках института кураторства. Особое значение будут приобретать те из них, которые влияют не только на социально-экономическое развитие конкретного субъекта, но и имеют значение в масштабах округа. Уже сейчас мы видим, что их можно разделить на проекты по очистке рек, созданию ОЭЗов, развития центров городов и по строительству новых объектов. Необходимо выработать единые подходы к их реализации в масштабах округа. Прошу проработать так называемую «скамейку запасных» проектов, которые можно будет дополнительно реализовать в рамках института кураторства», - добавил вице-премьер.