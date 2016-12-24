Артём Здунов ознакомился с производственными мощностями саранского пивоваренного завода

21 октября Глава Мордовии Артём Здунов посетил саранский пивоваренный завод «AB InBev Efes». Руководитель региона ознакомился с производственными мощностями предприятия и прошел маршрут, организованный здесь в рамках направления «Промышленный туризм». Вместе с ним в экскурсии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин и и.о. Министра финансов Мордовии Сергей Тюркин.



Артёму Здунову были представлены результаты деятельности саранских пивоваренного и солодовенного заводов. Благодаря совместной работе в регионе создан производственный кластер, который объединяет в себе выращивание высококачественного ячменя на основе лучших мировых технологий, переработку и выпуск солода, а также его последующее использование в производстве пивоваренной продукции. Это обеспечивает стабильные поступления налоговых отчислений в региональный бюджет и высокий уровень занятости. Одно рабочее место на заводе в Саранске создает порядка 10-12 рабочих мест в смежных индустриях.



В последние годы наблюдалась тенденция к снижению объемов производимой продукции. Эта тема обсуждалась в ходе встречи Главы Мордовии и руководства холдинга на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме. Были достигнуты договоренности о сохранении объемов взаимодействия, также было решено разработать программу увеличения производства на существующих в Мордовии мощностях.



Артём Здунов отметил, что для республики принципиально важно исправлять ситуацию. «Саранский пивоваренный завод – один из крупнейших налогоплательщиков региона. В отрасли трудятся сотни человек, оставить их без работы мы не можем», - подчеркнул Глава Мордовии.



Исполнительный директор филиала «AB InBev Efes» в Саранске Евгений Унгер сообщил, что еще несколько лет назад предприятие закупало стеклянную бутылку на Рузаевском стекольном заводе. Однако в последнее время сотрудничество прекратилось. Сейчас ведутся переговоры о возобновлении партнерских отношений.



Также в планах у пивоваренного предприятия запустить линию по розливу напитков в алюминиевые банки. Таким образом, удастся серьезно увеличить объемы продукции. Глава Мордовии поручил первому вице-премьеру РМ Игорю Фрейдину обеспечить взаимодействие с компанией по решению этого вопроса. «Если у нас есть возможность увеличить обороты, мы обязательно должны этим воспользоваться», - отметил Артём Здунов.