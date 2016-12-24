Осенние каникулы в Мордовии начнутся 25 октября

Глава Мордовии Артём Здунов 21 октября в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.



Руководитель региона отметил, на территории Мордовия сохраняется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Мы боремся с пандемией по всем направлениям, но по числу новых случаев заражения в сутки регион перешагнул отметку в 130 человек, более 2 500 пациентов находится на лечении в «ковидных» госпиталях, в 6 муниципалитетах заболеваемость на 100 тысяч населения выше среднереспубликанской».



Регион уже начал вводить дополнительные ограничительные меры, в частности, систему QR-кодов для пропуска граждан в места скопления большого количества людей (общепит, сфера бытовых услуг, организации культуры и спорта). Кроме того, действует обязательная вакцинация для работников наиболее контактных сфер.



Было отмечено, что из-за серьезного ухудшения эпидситуации по коронавирусу в России Президентом В.В. Путиным принято решение о введении на территории всей страны нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября. Решением оперштаба в Мордовии также будет предпринят ряд мер для того, чтобы прервать цепочку заражения. О предложениях рабочей группы оперштаба доложила Заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова.



Первое - на дистанционный режим работы будут переведены все работники, не прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, из числа граждан в возрасте 60 лет и старше, а также беременных женщин.



При этом будет закреплена необходимость этих граждан не покидать места проживания, за исключением определенных случаев (например, обращение за медицинской помощью, передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных).



Второе – решено временно приостановить деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, размещенных в торговых и культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения до стабилизации эпидемической ситуации.



Третье. Изменились условия допуска несовершеннолетних в организации с массовым присутствием граждан. Решено запретить находиться всем несовершеннолетним, не достигшим возраста 18 лет, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых центров (комплексов), в том числе в организациях общественного питания, без сопровождения родителей или иных законных представителей.



Артём Здунов подчеркнул, что меры по недопущению подростков в места с массовым пребыванием людей, принято из-за резкого всплеска именно детской заболеваемости. На оперштабе прозвучала информация, о том, что коронавирусной инфекцией на сегодня болеют свыше 400 детей, 55 из них – в госпиталях, 10 – на реанимационных койках. Сейчас на дистанционном обучении находятся 50 классов в 35 школах региона.



С учетом высоких темпов заболеваемости детского населения, которая возросла в два и более раза только за последнюю неделю, оперштабом было принято решение - осенние каникулы начать уже с понедельника, 25 октября.



Кроме этого, на оперштабе еще раз напомнили о необходимости неукоснительной изоляции не только лиц с подтвержденным диагнозом или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, но и контактных лиц. МВД и Роспотребнадзору рекомендовано усилить работу в этом направлении. Также будет усилен режим текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей, в том числе увеличена кратность ее проведения. Масочный режим продолжает действовать на территории региона, сохраняются все меры контроля за его исполнением.



Особое внимание Глава Мордовии обратил на необходимость обеспечить бизнес всеми мерами поддержки, компенсирующими потери из-за объявленного решения о нерабочих днях. Руководству Министерства экономики, торговли и предпринимательства поручено провести адресную работу по доведению до предпринимателей всех возможностей, которыми государство планирует поддержать бизнес-сообщество в этот непростой период.



Также Артём Здунов призвал использовать нерабочие дни максимально эффективно для предотвращения роста заболеваемости и разрыва цепочки заражений. «Темпы вакцинация у нас возросли в два с половиной раза, но этого недостаточно. Нужно стремиться к цифрам, при которых будет достигнут коллективный иммунитет. Руководителям всех предприятий и организаций, главам муниципальных образований за этот период необходимо в разы нарастить темпы вакцинирования сотрудников. Органы власти и местного самоуправления должны показать пример, ведь именно от вас идет посыл о важности вакцинации. «Только неукоснительное соблюдение противоэпидемических мер и массовая вакцинация помогут нам справиться с новой волной эпидемии с наименьшими потерями», - подчеркнул Глава Мордовии.