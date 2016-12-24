«Вкусы России»

Репортер

На конкурсе региональных брендов продуктов питания представлены четыре номинанта из Мордовии

С 20 октября по 7 ноября проходит народное голосование в рамках второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Свой голос за продукты из Мордовии можно отдать на официальном сайте конкурса, поддержав три любимых изделия.

В этом году на конкурсе представлены четыре номинанта из нашей республики. Это Саранское сгущенное молоко, Ичалковский сыр, Мордовский пряник (сюкоро) и природная минеральная вода SARANA.

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