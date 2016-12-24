Саранский бомж обворовал спящих жильцов квартиры

«Финита ля комедия»
В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»
Занятный криминальный инцидент произошел в столице Мордовии. 50-летний товарищ без определенного места жительства подыскивал себе место ночлега в подъезде жилого дома и набрел на открытую квартиру на пятом этаже. Ее обитатели уже погрузились в сон, что позволило незваному гостю стащить из жилища ноутбук и два сотовых телефона. Пропажу имущества владельцы заметили только утром и сообщили о преступлении в органы внутренних дел.
На следующий день пьяного субъекта на улице в Саранске остановил наряд патрульно-постовой службы полиции. При себе у него был один из похищенных смартфонов – ночной вор попался с поличным. Стражи порядка быстро выяснили, что второй «добытый» в ходе тайного визита телефон мужчина спрятал в укромном месте, а ноутбук выбросил – бомж не смог разобраться с его работой и решил, что техника просто сломана.
50-летнего деятеля суд отправил в СИЗО, ему инкриминируется кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Свою вину тот не отрицает.
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В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»
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