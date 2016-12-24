В Мордовии суд дал реальные сроки активистам экстремисткой организации

Репортер

Управлением ФСБ России по Мордовии совместно с сотрудниками регионального МВД и при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы активистов запрещенной международной религиозной организации «Таблиги Джамаат» (Верховным Судом России она еще в 2009 году признана экстремисткой и запрещена на территории страны).  За участие в деятельности этой структуры были задержаны трое местных деятелей – Айса Айзатуллин, Ряис Тышкин и Хафиз Айзатуллин.

В июле 2020 года в рамках проведения обысков по местам регистрации и жительства фигурантов, а также в мечетях Саранска, села Белозерье Ромодановского района и села Латышовка Кадошкинского района РМ изъята религиозная литература, включенная в Федеральный список экстремистских материалов.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статье об организации и участии в деятельности экстремисткой организации.

Приговором Пролетарского районного суда столицы Мордовии трое местных активистов «Таблиги Джамаат» были признаны виновными в инкриминируемых деяниях с назначением штрафов по 500 и 300 тысяч рублей. В виду чрезмерной мягкости назначенного наказания прокуратурой республики этот приговор суда был обжалован и решением Верховного суда РМ был изменен. Айсе Айзатуллину и Ряис Тышкину было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Хафиз Айзатуллин приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, Айсе Айзатуллину судом запрещено заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных и религиозных организаций сроком на два года.

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