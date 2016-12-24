«Черные рыболовы» добывали в Мордовии стерлядь под прикрытием полицейского

В Мордовии Следственный комитет возбудил уголовное дело на группу браконьеров, промышлявших добычей стерляди в реке Сура Большеберезниковского района. Эти деятели чувствовали себя в безопасности, поскольку пользовались прикрытием со стороны местного полицейского. Тот своевременно сообщал подельникам о возможных рейдах надзорных ведомств.

По данным следствия, летом этого года группа браконьеров добывала стерлядь в реке Сура в Большеберезниковском районе. При этом действующий сотрудник полиции предоставлял им служебную информацию о предстоящих проверках со стороны контролирующих и правоохранительных органов, чтобы сообщники не попались с добычей. По имеющейся информации, в деле был замешан высокий чин - начальник отдела Большеберезниковского отдела полиции майор Алексей Илюшов.

На лодке «черные рыболовы» подплывали к нужным участкам и устанавливали сети. Через некоторое время они забирали богатый улов и разделывали добычу. Рыбу и черную икру продавали через знающих толк в деликатесах посредников. За килограмм стерляди брали одну тысячу рублей, а черную икру продавали от 25 до 50 тысяч за килограмм.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников экономического Управления и отдела собственной безопасности МВД по РМ.

Промысловиков будут судить за незаконную добычу водных биологических ресурсов, совершенную организованной группой, а полицейского – за пособничество в незаконной добычи водных биологических ресурсов и превышение должностных полномочий.

В настоящее время следователи допрашивают фигурантов, проводят иные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств совершенных преступлений и установление всех возможных соучастников противоправной деятельности. Совместно с сотрудниками региональных МВД и Росгвардии были проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, уличающие обвиняемых в преступных деяниях.