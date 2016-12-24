В Рузаевке будет построен завод по производству кормов для домашних животных

19 октября руководитель Мордовии Артём Здунов провел совещание, в котором приняли участие Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров, представители регионального кабинета министров, президент ГК «Талина» Виктор Бирюков. Были обсуждены инвестиционные проекты компании на территории республики. В частности, в Рузаевке в ближайшем будущем начнется строительство завода по производству сухих и влажных кормов для домашних животных.

Проект предполагает организацию производства влажных и сухих кормов для домашних кошек и собак. Годовой объем производства после выхода на полную мощность составит 100 тысяч тонн каждого вида. Это позволит занять до 15% российского рынка. Группа компаний «Талина» планирует инвестировать в строительство порядка 10 млрд. рублей. Проектом запланировано создать в Рузаевке 600 новых рабочих мест.

Глава республики обратил особое внимание на заработные платы работников. «Я прошу держать этот вопрос на особом контроле. Зарплаты у сотрудников на новом производстве должны быть не меньше средней по отрасли в регионе. Это новые рабочие места! Таким образом, мы сможем вернуть домой жителей Мордовии, которые работают вахтовым методом в других городах», - сказал Артём Алексеевич.