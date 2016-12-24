В Мордовии планируют внедрить программу автоматизации учета государственного и муниципального имущества

19 октября на совещании у Главы Мордовии Артёма Здунова презентовали программу автоматизированного учета государственного и муниципального имущества. В обсуждении проекта приняли участие представители регионального кабинета министров и муниципальных органов власти. Напомним, ранее руководитель республики давал поручение провести полную инвентаризацию земель и введенных в эксплуатацию объектов, расположенных на территории Мордовии.

Важнейшие задачи, решаемые посредством внедрения нового программного продукта, - это пополнение республиканской казны, актуализация информации о перечне имущества в различных видах собственности, полноценный свод всей информации в одном месте с мгновенным доступом к ней.

Разработчики отметили, что программа будет содержать полные данные об объектах: расположение, технический паспорт, фотографии, кадастровый номер, выписки из Ростреестра, информацию об инженерных сетях. Благодаря специальным фильтрам объекты можно классифицировать по необходимым требованиям.

Кроме того, программное обеспечение способно проводить мониторинг состояния лесов, карьеров и свалок ТКО вплоть до метра. Таким образом, удастся наиболее точно контролировать деятельность собственников и арендаторов, выявлять нарушителей действующих норм и правил.

Новшество уже внедрено в некоторых регионах страны, что позволило этим территориям кратно повысить сборы от земельного налога.

Артём Здунов обратил внимание, что подобная инвентаризация республики позволит оптимизировать работу с потенциальными инвесторами – время ответа на запросы и предоставление альтернативных вариантов земельных участков значительно сократится.