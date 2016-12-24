Особый участок производства

Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ

18 октября Глава Республики Мордовия Артём Здунов и заместитель Министра юстиции Российской Федерации Али Алханов осмотрели в Ромоданове комплекс, который в ближайшем будущем станет участком, функционирующим в режиме исправительного центра. Там будут находиться осужденные, приговоренные к принудительным работам.



Организация создается на базе предприятия «Ромодановосахар». Это одно из самых больших предприятий по производству сахарного песка в стране. Сейчас там работает свыше 650 человек. Завод постоянно увеличивает свои проектные мощности, соответственно, появляется потребность в дополнительной рабочей силе. Сейчас там требуются слесари-ремонтники, подсобные рабочие, грузчики, водители, машинисты погрузчика, машинисты катка, дорожные рабочие, машинисты экскаватора, машинисты автогрейдера и асфальтобетонщики – всего около 100 человек.



Директор компании Александр Атласов рассказал, что уже достигнута договоренность о привлечении осужденных к принудительным работам на специально созданном для этого участке производства. Проживание будет организовано на базе гостиничного комплекса. Это современное здание, где есть все необходимое. Система видеонаблюдения и прочие требования безопасности будут установлены УФСИН по РМ. Направлять сюда на работы будут только осужденных отдельных категорий, исходя из их личностных характеристик.



Артём Здунов и Али Алханов осмотрели жилые и санитарные комнаты, кухню и прачечную. Заместитель Министра юстиции РФ подчеркнул, что бытовые условия здесь на максимально достойном уровне и сравнил их с хорошим хостелом. «Создание таких комплексов на особом контроле в федеральном центре. Для осужденных – это заработная плата и возможность социализации, своеобразная реабилитация. Кроме того, это возможность решить материальные вопросы в плане тех же штрафов, например», - сказал он.



Глава Республики Мордовия поднял вопрос о заработных платах осужденных. «Мотивация должна быть. Когда-то срок наказания закончится, а человек вернется к нормальной жизни без ограничений. Хорошо, если он будет уже с работой и специальностью – это и есть лучшая профилактика рецидива», - отметил Артём Алексеевич.



Руководитель предприятия заверил, что при достойной работе осужденный сможет получать зарплату на уровне средней по заводу.



В жилом комплексе круглосуточно будут находиться сотрудники УФСИН по РМ. Производственная площадка находится буквально в сотне метров от него. Артём Здунов и Али Алханов также ознакомились с инфраструктурой цехов, где будут работать осужденные. В ночное время суток им будет запрещено покидать пределы жилой зоны.