В Мордовии появится квартал юстиции

18 октября в Мордовию с рабочей поездкой прибыли заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов и заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Игорь Савенко. В Доме Республики они встретились с Главой Мордовии Артёмом Здуновым. Обсуждались вопросы взаимодействия по функционированию подведомственных Минюсту служб.

Напомним, в начале сентября Мордовию с рабочей поездкой посещал Министр юстиции РФ Константин Чуйченко, по итогам его визита был дан ряд поручений по развитию имеющейся у учреждений Минюста инфраструктуры.

Али Алханов и Игорь Савенко осмотрели площадку, которая предлагается в Саранске для размещения так называемого квартала юстиции. Сейчас все основные учреждения Минюста располагаются в зданиях площадью 3,5 тысячи кв. метров. Реализация проекта «Квартал юстиции» увеличит эту цифру более чем в два раза, территория будет включать следующие объекты: Управление Минюста России по Республике Мордовия, учреждения Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия в г. Саранске, Центр бесплатной юридической помощи, Мордовскую лабораторию судебной экспертизы.

«Минюст России одним из главных направлений своей работы видит развитие законодательства в сфере бесплатной юридической помощи, - отметил Али Алханов. – Совместно с субъектами мы активно занимаемся этой темой, пилотные проекты реализованы в Татарстане и Кемеровской области. Мы благодарны вам, Артем Алексеевич, что вы придаете большое значение этому направлению. Уверен, что в республике проект будет успешно реализован, и население сможет получать бесплатную юридическую помощь».

Глава Мордовии подчеркнул: квартал юстиции – проект комплексный и очень нужный, учитывая, в каких стесненных условиях работают в республике учреждения, подведомственные Минюсту. А бюро по оказанию бесплатной юридической помощи имеет высокую социальную значимость.

«Мы планируем создать филиалы бюро по оказанию бесплатной юридической помощи и в районах республики - это очень важно. Чтобы человек мог прийти и получить юридическую помощь, узнать, каким образом он может защитить свои права. Мы посмотрим, как реализованы пилотные проекты по созданию квартала юстиции в других регионах, и сделаем еще лучше», - сказал Артём Здунов.