Введение QR-кодов «подстегнуло» темпы вакцинации в нескольких районах Мордовии

18 октября на заседании Правительства Мордовии обсуждали ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции. Сегодня 18 лечебных учреждений в республике перепрофилированы в ковидные госпитали, из 2780 коек свободными остаются 7%. Заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова отметила, что после введения QR-кодов увеличился темп вакцинации в Темниковском, Краснослободском и Лямбирском районах, в ряде районов ситуация с вакцинацией остается напряженной.

Председатель регионального кабмина Владимир Сидоров спросил глав муниципальных районов о ходе вакцинации в прошедшие выходные. Если в ряде районов, таких как Ромодановский и Кочкуровский за субботу и воскресенье было привито 2 – 4 человека, то в Рузаевском и Темниковском – более 150 человек. В Ичалковском районе работа по вакцинации от коронавирусной инфекции в выходные не была организована.

Меж тем, заболеваемость коронавирусом остается в Мордовии на очень высоких значениях. За минувшие сутки в республике было выявлено 116 новых случаев, 71 человек был выписан с выздоровлением.

Также в федеральной статистике зафиксировано 5 новых летальных случаев по региону. Скончался мужчина 1962 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония.

Скончался мужчина 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя вирусно-бактериальная тотальная пневмония.

Скончался мужчина 1947 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония.

Скончалась женщина 1954 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония.

Скончался мужчина 1944 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония.

Таким образом, за период пандемии жертвами смертоносной инфекции в Мордовии стали 637 человек.

По данным на 18 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2568 человек находятся в республике на стационарном лечении, 2873 человека - под наблюдением дома.