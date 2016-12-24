В «Газпром газораспределение Саранск» прошло совещание по программе догазификации

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14 октября генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» Максим Автаев провел в режиме ВКС совещание с руководителями филиалов газораспределительной организации по реализации в Мордовии мероприятий по догазификации.
В соответствие с планом-графиком до 2023 года запланировано подключить в рамках догазификации 2555 домовладений. На сегодня для включения в программу догазификации подано 934 заявки с полным комплектом документов.
Заявки принимаются в подразделениях многофункционального Центра (МФЦ) и в «Газпром газораспределение Саранск», расположенных во всех муниципальных районах Мордовии и Саранске.
Дистанционный прием осуществляется на:
- www.gosuslugi.ru (Государственные услуги Российской Федерации);
- www.connectgas.ru (Единый оператор газификации Российской Федерации);
- www.mordovgas.ru («Газпром газораспределение Саранск»).
Для получения справочной информации и консультаций рекомендуем обращаться по телефонам горячей линии «Газпром газораспределение Саранск»: *1304 – с мобильного, 8(8342)29-36-71 – со стационарного.
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