В Саранске с «Большими гастролями» побывают Кировский и Смоленский театры

На сцене Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева в рамках проекта «Большие гастроли» 23, 24 и 25 октября свои постановки представит Кировский областной драматический театр: народную комедию «Осенняя кадриль» по пьесе В. Гуркина, рождественскую комедию «Детектор лжи» по пьесе В. Сигарева, драму «Гроза» по пьесе А. Островского и детский спектакль «Сказка о потерянном времени» по Е. Шварцу.



28, 29 и 30 октября гастрольную эстафету продолжит Смоленский государственный академический драматический театр имени А.С. Грибоедова, который привезет в Саранск свои спектакли «Собачье сердце» по М. Булгакову, лирическую комедию «Весы» Е. Гришковца, комедию «Слишком женатый таксист» Р. Куни и музыкальную сказку «Али-Баба» М. Садовникова.



В свою очередь, труппа театра имени И.М. Яушева в эти дни отправится в Смоленск и Киров, где покажет местной публике балетные спектакли «Кармен» на музыку Ж. Бизе, «Эсмеральда» Ц. Пуни, «Лебединое озеро» П.И. Чайковского и музыкальную сказку «Храбрый Портняжка» по пьесе В. Илюхова и В. Ткачёва.