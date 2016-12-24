Мордовия представила в Российской академии проект ЭкоПарка в сфере высоких технологий

16 октября команда от Мордовии в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ защищала проект по созданию ЭкоПарка в сфере высоких технологий в Рузаевке. В режиме ВКС к обсуждению подключился и Глава Мордовии Артём Здунов.



Защита проекта состоялась в рамках образовательной программы РАНХиГС «Управленческое мастерство», в команду Мордовии вошли и.о. Министра промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, Министр спорта, молодёжной политики и туризма РМ Александр Савилов, председатель Госкомитета имущественных и земельных отношений РМ Алексей Фонов, глава Рузаевского района Александр Сайгачев и глава Дубенского района Виктор Нефедов.



Командный проект Республики Мордовия был посвящён созданию ЭкоПарка в сфере высоких технологий в Рузаевке, его планируется реализовать в рамках частно-государственного партнёрства. Территория под размещение ЭкоПарка находится на окраине города, вдоль леса, это идеальное место для создания рабочих мест нового формата. К тому же, так как Рузаевка является территорией опережающего социально-экономического развития, бизнес может воспользоваться имеющимися преференциями. Проект реализуется при поддержке Главы Мордовии Артёма Здунова.



Руководитель республики выступил на защите командного проекта, подчеркнув, что перспективы создания ЭкоПарка в сфере высоких технологий очень хорошие, учитывая, что Мордовия в настоящее время становится центром сразу нескольких профессиональных компетенций. Во-первых, это IT-направление, тестирование компьютерных игр.



«В следующем году мы проводим российский чемпионат по рабочим профессиям, впервые мы ввели эту категорию - тестирование компьютерных игр, и это компетенция Мордовии, - сказал Артём Здунов. - Это небольшой блок IT, но очень востребованный, очень дорогой, специалисты там меняются очень быстро. И в целом, как отмечают эксперты, IT-компаниям каждые 6 месяцев нужны новые специалисты, текучесть кадров в отрасли огромная, люди в этой сфере быстро меняют места работы. Поэтому мы должны будем постоянно предоставлять для бизнес-компаний ЭкоПарка новые кадры, Мордовия настроена на это».



Ещё одно направление, за которое берётся республика, - киберспорт, тоже очень перспективная сфера. Но при создании ЭкоПарка, как подчеркнул Глава Мордовии, нельзя замыкаться только на сфере информационных технологий. Здесь могут быть созданы рабочие места и по другим отраслям. Артём Алексеевич отметил, в частности, что сейчас Мордовия становится центром компетенций в области бухгалтерского учета - в республике размещается отдельное подразделение Федерального казначейства, которое обслуживает таможенные и налоговые органы страны.



«Надо размещать специалистов в комфортных условиях, в посёлке ЭкоПарка, где будет создана вся социальная инфраструктура - она уже заложена в нацпроектах, в том числе медицинская и спортивная. Всё это мы будем подтягивать и помогать бизнесу в этом проекте»,- сказал Глава Мордовии.