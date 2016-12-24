В Мордовии вновь рекордные показатели заболеваемости коронавирусом

Выборы-2021 в Мордовии: результаты
Центризбирком Мордовии опубликовал предварительные итоги голосования в республике
Как сообщает региональный оперативный штаб, в Мордовии продолжается стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в республике выявлено 118 новых случаев, 74 человека выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по региону зафиксировано 5 новых летальных случаев. Скончалась женщина 1940 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония.
Скончалась женщина 1975 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1985 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
Скончалась женщина 1938 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1951 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония.
За период пандемии в республике от коронавируса как основной причины умерли 626 человек.
По данным на 16 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2456 человек находятся на стационарном лечении, 2812 человек под наблюдением дома.
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