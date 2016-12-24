Студенты из Мордовии прошли в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Второй полуфинал молодежного направления всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – завершился в Ульяновске. В финал вышли 27 участников из 15 регионов страны. Среди них — Наталья Кочеткова из МГУ им. Н.П. Огарева и Вероника Шичкина из МГПУ им. Евсевьева.

В полуфинале конкурса соревновались более шестидесяти претендентов из 24 регионов страны, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного отбора. Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а также участвовали в командных активностях и мастер-классах.

«Конкурс «Мастера гостеприимства. Студенты» в самом разгаре. От полуфинала к полуфиналу мы расширяем географию участников, исследуем новые туристические направления, делаем каждый этап еще более насыщенным на события, чем предыдущий. Я рад, что за эти два дня каждому из вас удалось проявить себя, представить свои проекты, пообщаться с топовыми экспертами туриндустрии и, конечно, получить знания и опыт. Уверен, что вы уезжаете отсюда с большим багажом новых знаний и, конечно, потрясающими впечатлениями от Ульяновской области и гостеприимства региона», — обратился к участникам полуфинала заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

От Республики Мордовия в финал конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» вышли Наталья Кочеткова (МГУ им. Н.П. Огарева) и Вероника Шичкина (МГПУ им. Евсевьева)

Наталья Кочеткова прошла в финал с проектом «Войтыр ëвкс», который позволит туристам погрузиться в сказочную атмосферу финно-угорского фольклора. Самобытное пространство будет отображать эпохи этнической истории и разные регионы проживания финно-угорских народов. Цель проекта — сохранение и популяризация этнических культурных особенностей.

«Спасибо конкурсу «Мастера гостеприимства. Студенты» и платформе «Россия — страна возможностей» за пространство для коммуникации и работы над своим будущим. Прекрасно иметь друзей и партнеров по всей стране», — поделилась Наталья впечатлениями о конкурсе.

Команда Вероники Шичкиной вышла в финал с проектом арт-этнопарка «Ундория» на территории одноименного геопарка в Ульяновской области. Проект включает в себя арт-пространство с ландшафтными инсталляциями и этнодеревню с собственной экофермой, в которой будут представлены культуры поволжских народов. Для комфортного размещения туристов конкурсанты предложили создать глемпинг с оздоровительным комплексом и центром активного отдыха. Авторы проекта поставили во главу угла доступность туристической локации для людей любого возраста и для лиц с ОВЗ.

Теперь Вероника с командой представит свой проект на финале конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты».

Цель всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства» – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.