Экопарк Саранска приглашает на «Зелёный экопикник»

Призывная кампания
Из Мордовии на военную службу осенью планируется отправить около 600 новобранцев
В субботу в саранском Экопарке на Моховой пройдет «Зелёный экопикник», организованный детской экологической организацией «Зелёный мир».
На мастер-классах «Туристического привала» здесь можно будет научиться собирать и устанавливать палатку, а также узнать о правилах поведения в лесу.
Мероприятие будет сопровождаться бардовскими песнями, а в ходе активности «Поэтическая страничка» можно будет послушать или прочитать стихи великих поэтов об осенней природе.
В ближайшее время в саранском Экопарке благодаря проекту «Город экологической безопасности. Новые возможности» появятся информационные экостенды, новые арт-объекты, а также детская игровая площадка, актуальная для каждого времени года.
Начало «Зелёного экопикника» в 13:00.
Поделиться в соц. сетях:
Из Мордовии на военную службу осенью планируется отправить около 600 новобранцев
Глава Мордовии Артём Здунов провел брифинг для представителей СМИ региона
Также Управление Роспотребнадзора по РМ определит категории граждан, для которых будет введена обязательная вакцинация
В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»
В Мордовии обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом
В Мордовии сотрудники спецподразделений соревновались за право ношения крапового берета
Молодой парень выманивал деньги у пенсионерок под предлогом «отмазки» внуков от «статьи за ДТП»
Петр Тултаев покинул пост мэра Саранска
В Мордовии побиты антирекорды по количеству пациентов в ковидных госпиталях и по потреблению медицинского кислорода
15 сентября Артём Здунов осмотрел объекты благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей