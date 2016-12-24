Экопарк Саранска приглашает на «Зелёный экопикник»

В субботу в саранском Экопарке на Моховой пройдет «Зелёный экопикник», организованный детской экологической организацией «Зелёный мир».

На мастер-классах «Туристического привала» здесь можно будет научиться собирать и устанавливать палатку, а также узнать о правилах поведения в лесу.

Мероприятие будет сопровождаться бардовскими песнями, а в ходе активности «Поэтическая страничка» можно будет послушать или прочитать стихи великих поэтов об осенней природе.



В ближайшее время в саранском Экопарке благодаря проекту «Город экологической безопасности. Новые возможности» появятся информационные экостенды, новые арт-объекты, а также детская игровая площадка, актуальная для каждого времени года.



Начало «Зелёного экопикника» в 13:00.