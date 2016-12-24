В Мордовии будут развивать газозаправочные станции

15 октября Артём Здунов провел совещание по реализации договоренностей, достигнутых в ходе работы делегации Мордовии на площадке Х Петербургского международного газового форума. Были обсуждены вопросы догазификации региона, а также развития рынка газомоторного топлива. Во встрече приняли участие представители кабинета министров и ООО «Газпром межрегионгаз Саранск».

Одно из важных решений, принятых на форуме - догазификация на территории региона свыше 2,5 тысяч домовладений. Всего в Мордовии таких домов порядка 4 тысяч. «Решение Президента РФ Владимира Путина даст серьезный импульс и поддержку для развития сельских территорий, что так важно для аграрной Республики Мордовия», - отметил руководитель Артём Здунов.

«На начальном этапе, когда мы провели анализ предстоящего объема работ, предстояло подключить около 300 домовладений в этом году, остальные – в 2022. Сейчас принято решение о максимальном содействии всем, кто подал заявку. На подключение к газоснабжению своих домовладений в текущем году заявились порядка 850 человек, - сообщил Артём Алексеевич. - Основная проблема в том, что у многих людей нет документов на дом. Мной дано поручение главам муниципальных образований - максимально помогать гражданам в оформлении прав на владение, сделать это в ускоренные сроки. Поставлена задача подключить не менее 500 домов до конца года в 100 населенных пунктах».

Кроме того, в ходе рабочих встреч, проведенных на Газовом форуме, было принято решение о газификации Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря.

«Задача поставлена, сейчас готовится проектно-сметная документация. Это наша святыня, место паломничества. Мы должны подвести туда газ, каким бы сложным этот вопрос ни был. В ближайшее время мы этим займемся», - сказал Глава Мордовии.

Кроме того, на площадке X Петербургского газового форума было подписано Соглашение между Правительством РМ и ООО «Газпром газомоторное топливо» о расширении использования природного газа в качестве топлива.

«Мы будем развивать газозаправочные станции и всю необходимую инфраструктуру. Правительство в короткие сроки проработает вопросы субсидирования затрат тем, кто будет переходить на метан. Прежде всего, это общественный транспорт, коммунальная инфраструктура, сельское хозяйство. Это дешевле по сравнению с дизельным топливом. Кроме того, в этой связи регион ждут большие вложения и новые рабочие места», - поделился планами Артём Здунов.

Также были достигнуты договоренности по строительству на территории региона в рамках социальных проектов, реализуемых «Газпромом», современных спортивных площадок.