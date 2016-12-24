В Мордовии 90-летний пенсионер лишился сбережений после визита «соцработницы»

В одном из сел Ельниковского района Мордовии мнимая работница органов социального обеспечения оставила без денег 90-летнего пенсионера. О краже 67 тысяч рублей в полицию сообщила сноха пожилого человека.

Полицейские выяснили, что к пенсионеру днем заявилась женщина, которая представилась работницей службы социальной поддержки. Дама пояснила, что проводит специальный обход пожилых людей, составляет информационную карту и предложила побеседовать внутри жилища. Пенсионер был дома один, поскольку в это время все родные находились на работе.

Разговор продолжился уже в комнате. Как выяснится впоследствии, в ходе беседы в дом проникли еще две женщины, которые пошарили по укромным местам и смогли найти спрятанные деньги в сумме 67 тысяч рублей. С этой добычей он тут же испарились с места преступления. «Соцработница» также быстро распрощалась с сельчанином.

Пропажа денег быстро обнаружилась, но злоумышленниц к тому времени и след простыл. Уходящих в сторону трассы женщин заметила одна из местных жительниц. По ее словам, они ей чем-то напомнили представителей цыганской народности. В свою очередь, сам обворованный пенсионер в силу возраста не смог назвать приметы аферистки.