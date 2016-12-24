Глава Мордовии провел встречу с новым руководителем Следственного комитета по РМ

14 октября Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с новым руководителем Следственного управления Следственного комитета России по РМ полковником юстиции Олегом Коробовым.

Артём Здунов поприветствовал главу Следкома на мордовской земле и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. «Оперативная ситуация в регионе достаточно спокойная. Главное, чем предстоит заниматься, – наведение порядка в финансово-экономической сфере. У нас впереди много дел. Это хорошо, когда в нашем полку прибывает. Добро пожаловать! Я желаю вам успехов», - сказал Глава Мордовии.

По окончании рабочей встречи состоялась церемония официального представления. В мероприятии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и республиканских органов государственной власти.

Коллегу представил исполняющий обязанности руководителя третьего следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Андрей Кондрашов. «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 2021 года Олег Алексеевич Коробов назначен руководителем управления Следственного комитета РФ по Мордовии на пятилетний срок. За время службы он зарекомендовал себя ответственным руководителем с хорошими организаторскими способностями. За инициативу и старание при исполнении служебных обязанностей неоднократно поощрялся. Руководство Следственного комитета России выражает надежду, что назначение будет способствовать улучшению работы территориального управления по основным направлениям деятельности», - подчеркнул он.

Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по РМ Олег Коробов поблагодарил всех за теплый прием: «Спасибо всем большое! Я постараюсь оправдать все надежды настолько, насколько это возможно».

Справка «ВС»

Олег Алексеевич Коробов родился в городе Мурманске. После окончания в 1996 году Ивановского государственного университета по специальности «юриспруденция» был назначен старшим следователем прокуратуры города Мурманска. Затем замещал должности старшего следователя, заместителя прокурора Октябрьского административного округа города Мурманска.

В 2007 году в связи образованием Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации был назначен руководителем следственного отдела по Кольскому району следственного управления по Мурманской области.

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области с 2011 года замещал должности руководителя отдела по расследованию особо важных дел, первого заместителя руководителя Следственного управления, заместителя руководителя Следственного управления.

Награжден ведомственными наградами.