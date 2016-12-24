Заседание оперштаба

В Мордовии побиты антирекорды по количеству пациентов в ковидных госпиталях и по потреблению медицинского кислорода

Глава Мордовии Артём Здунов 14 октября в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.



Руководитель региона отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике крайне напряженная. Ежедневно фиксируется более ста случаев заболевания, в госпиталях находятся 2,5 тысячи человек. В этой связи в регионе введены дополнительные ограничительные меры. Так, с 15 октября в Мордовии начинает действовать система QR-кодов, подтверждающих факт прививки или перенесенного заболевания, для прохода в организации общественного питания, бытовых услуг, культуры и спорта.



«Это вынужденная мера, которая необходима, чтобы обезопасить людей, которые могут заразиться в местах общего пользования, - подчеркнул Артём Алексеевич. – Если человек сделал прививку, если он соблюдает все противоэпидемические нормы и правила, то он должен жить привычной жизнью, никаких ограничений здесь быть не может. Мы никого не закрываем, не отменяем мероприятия, но туда должны приходить только те, кто не представляет угрозы для окружающих. Наша задача – защитить людей!»



Кроме того, 11 октября Постановлением главного санитарного врача по Мордовии утверждены категории, подлежащие обязательной вакцинации. По оценке экспертов, эти меры могут стабилизировать ситуацию, но для этого потребуется не менее двух месяцев. И это – только при условии жесткого исполнения введенных требований. При этом уже сейчас регион находится в очень сложном положении: недельная заболеваемость выросла на 17 процентов, угрожающими темпами растет число пневмоний, увеличивается заболеваемость среди детей.

«За прошедшую неделю в стационарах мы побили два антирекорда: по количеству развернутых коек и по количеству пациентов, - доложила вице-премьер Галина Лотванова. – Мы вынуждены были дополнительно развернуть еще 80 коек на базе республиканского кожвендиспансера. В республике на сегодняшний день 18 ковидных стационаров, суточная госпитализация составляет 200 человек, за неделю госпитализировано 1383 человека».



Побит и антирекорд по потреблению медицинского кислорода – в сутки в больницах Мордовии расходуется 2700 баллонов, потому что очень много пациентов находятся в реанимации. Глава республики задал вопрос и.о. Министра здравоохранения Олегу Маркину: «Сколько сейчас среди тяжелых больных, находящихся на кислороде, невакцинированных?»



«95% пациентов, находящихся в реанимации в настоящее время, не были привиты, - ответил руководитель Минздрава республики. – Да, есть небольшая группа людей – их всего менее 2%, у которых иммунитет к вирусу не вырабатывается совсем, тут ничего не поделаешь, эти люди должны максимально оберегать себя. Но что касается всех остальных – здесь только два пути: либо вакцинация, либо иммунитет путем заболевания коронавирусом. Но при этом мы видим, что при заболевании каждый девятый человек старше 60 лет погибает».



Глава Мордовии подчеркнул: только вакцинация и усиленное соблюдение всего комплекса противоэпидемических мер позволят сохранить жизнь и здоровье людей и не допустить ухудшения ситуации.



Отраслевым министерствам, главам муниципальных районов поручено выстроить системный контроль за исполнением системы QR-кодов, оперативно снимать возникающие вопросы и не допускать социальной напряженности.