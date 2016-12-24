В Саранске объявлено штормовое предупреждение

По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 октября в Саранске и местами по Республике Мордовия ожидается усиление ветра 13-18 м/с.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).