В Саранске объявлено штормовое предупреждение

В Мордовии пенсионер стал жертвой «финансовых вампиров»
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По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 октября в Саранске и местами по Республике Мордовия ожидается усиление ветра 13-18 м/с.
Рекомендации для населения при сильном ветре:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
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Мошенники вытянули у 71-летнего старика 2,5 миллиона рублей и намеревались еще глубже загнать его в долговую яму
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