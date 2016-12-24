Артём Здунов призвал жителей Мордовии принять активное участие в переписи населения

На пределе возможностей
В Мордовии сотрудники спецподразделений соревновались за право ношения крапового берета
Уважаемые жители Мордовии!
С 15 октября по 14 ноября в нашей стране будет проходить Всероссийская перепись населения. Она проводится раз в десять лет. Данные переписи необходимы для развития экономики, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, городской среды, в целом для улучшения жизни в районах республики. Ну и, конечно же, для расчета федеральной поддержки региону.
Перепись населения – это хороший повод напомнить о том, как важно хранить свои национальные корни, беречь родную культуру, не потерять ни одного человека, для которого Мордовия – малая историческая Родина.
В немалой степени, благодаря переписи населения, мы знаем нашу историю, традиции. Я считаю, что гражданский долг каждого – сделать то же самое для будущих поколений.
Я призываю всех жителей Мордовии принять активное участие в переписи населения, вписать себя в историю России и своей республики.
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В Мордовии сотрудники спецподразделений соревновались за право ношения крапового берета
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