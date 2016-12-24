Игорь Вольфсон назначен Министром цифрового развития Мордовии

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Игорь Анатольевич родился в 1967 году в Свердловске. В 1991 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности "Промышленная электроника".
Трудовую деятельность начал в 1991 году инженером НИИ систем управления Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева. С 1992 по 1995 год работал инженером кафедры промышленной электроники Мордовского госуниверситета. С 1995 по 2005 год – инженер Саранской ГТС, заместитель начальника отдела новых технологий связи, начальник отдела новых технологий связи ОАО «Связьинформ» (с 2002 года филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком»). Затем занимал должности заместителя главного инженера филиала в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком», первого заместителя директора филиала в Удмуртской республике ОАО «ВолгаТелеком», заместителя генерального директора ОАО «ВолгаТелеком» - директора филиала в Республике Мордовия (впоследствии – директора филиала в Республике Мордовия ОАО «Ростелеком»).
С июля 2018 года – Министр информатизации и связи Республики Мордовия, с февраля 2021 года – исполняющий обязанности Министра информатизации и связи Республики Мордовия.
Имеет государственные награды: орден Славы III степени, Почетную грамоту Правительства РМ. Заслуженный работник связи Республики Мордовия.
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