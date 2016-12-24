В республике установлен новый антирекорд по заболеваемости ковидом

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В Мордовии зафиксировали новый антирекорд по забоеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки в республике выявлено сразу 110 новых случаев – абсолютный суточный максимум за всю пандемию. При этом, 73 человека были выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по региону зафиксировано 5 новых летальных случаев. Скончался мужчина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1987 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1962 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония.
Скончалась женщина 1932 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония.
За период пандемии в республике от коронавируса как основной причины умерли 615 человек.
По данным на 14 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2528 человек находятся на стационарном лечении, 2668 человек - под наблюдением дома.
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