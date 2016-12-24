Светлана Баулина назначена Министром культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии

13 октября Указом Главы Республики Мордовия на должность Министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ назначена Светлана Баулина.



Светлана Никитовна – уроженка Саранска. В 1999 г. закончила Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «История». Трудовую деятельность начала завода «Искра», затем работала техником-технологом опытно-конструкторского бюро Саранского завода полупроводниковых изделий. С 1988 года на комсомольской работе МПО «Орбита».



В сфере культуры трудиться начала с должности методиста, а затем директора Дома культуры Октябрьского района Саранска. В Администрации Октябрьского района прошла путь от главного специалиста до начальника отдела культуры. С 2006 года – назначена заместителем, а затем – начальником управления культуры администрации г.о.Саранск.

С 2014 года – заместитель Министра культуры и туризма Республики Мордовия, заведующий отделом социальных программ Управления по внутренней политике Администрации Главы РМ. В 2017 году назначена Первым заместителем, а затем Министром культуры, национальной политики и архивного дела РМ. С февраля текущего года исполняла обязанности Министра.



Заслуженный работник культуры Республики Мордовия, Лауреат премии Главы Республики Мордовия. Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.