Александр Кечайкин назначен Министром сельского хозяйства и продовольствия Мордовии

13 октября Указом Главы Республики Мордовии на должность Министра сельского хозяйства и продовольствия РМ назначен Александр Кечайкин.

Александр Николаевич родился в 1972 году в селе Симкино Большеберезниковского района Мордовской АССР. В 1994 г. закончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Ветеринария».



Работать начал на Саранской городской станции по борьбе с болезнями животных в должности ветеринарного врача, затем начальника эпизоотического отряда. С 2000 года - ведущий ветеринарный врач Мордовского республиканского эпизоотического отряда Управления ветеринарии Республики Мордовия. С 2004 года - главный ветеринарный врач ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных». С 2017 года - начальник Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия. С сентября текущего года назначен исполнять обязанности начальника Республиканской ветеринарной службы РМ.



Награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия, Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Заслуженный ветеринарный врач Республики Мордовия.