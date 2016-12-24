Александр Кечайкин назначен Министром сельского хозяйства и продовольствия Мордовии

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13 октября Указом Главы Республики Мордовии на должность Министра сельского хозяйства и продовольствия РМ назначен Александр Кечайкин.
Александр Николаевич родился в 1972 году в селе Симкино Большеберезниковского района Мордовской АССР. В 1994 г. закончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Ветеринария».
Работать начал на Саранской городской станции по борьбе с болезнями животных в должности ветеринарного врача, затем начальника эпизоотического отряда. С 2000 года - ведущий ветеринарный врач Мордовского республиканского эпизоотического отряда Управления ветеринарии Республики Мордовия. С 2004 года - главный ветеринарный врач ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных». С 2017 года - начальник Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия. С сентября текущего года назначен исполнять обязанности начальника Республиканской ветеринарной службы РМ.
Награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия, Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Заслуженный ветеринарный врач Республики Мордовия.
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