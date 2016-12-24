Александр Савилов назначен Министром спорта и молодежной политики РМ

Территории комфорта
В следующем году в республике станет на два детских оздоровительных лагеря больше
Главой Мордовии Артёмом Здуновым 13 октября подписан Указ о назначении на должность Министра спорта и молодежной политики Александра Савилова.
Александр Владимирович родился в 1980 году в г. Новосибирск. В 2002 году закончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «Информационные системы в экономике».
Начал работать в инвестиционной компании, затем был генеральным директором Горнолыжного комплекса «Манжерок» в Республике Алтай, трудился на предприятиях строительного комплекса. С 2010 по 2014 год руководил объектом АНО «Оргкомитет Сочи-2014» по подготовке к Зимним Олимпийским играм в г.Сочи. С 2015 года работал проектным руководителем Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. В период подготовки Саранска к проведению матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году руководил управлением по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Саранск АНО «Оргкомитет «Россия-2018». С января 2019 года – Министр спорта, молодежной политики и туризма РМ, с февраля текущего года – исполняющий обязанности Министра спорта и молодежной политики Республики Мордовия.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; памятной медалью Президента Российской Федерации «За значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи»; Благодарностью Министра спорта Российской Федерации; Почетной Грамотой Правительства Республики Мордовия.
Поделиться в соц. сетях:
В следующем году в республике станет на два детских оздоровительных лагеря больше
Парни приехали в столицу Мордовии с крупной партией фальшивых 5-тысячных купюр
В Мордовии обманутые вкладчики оплатили московский загул «кооператора» на 8 миллионов рублей
Артём Здунов подверг критике подрядную организацию из-за отставания в графике дорожных работ
Петр Тултаев покинул пост мэра Саранска
В Мордовии суд вынес приговор «исполнителю роли» влиятельного сотрудника ФСБ
Мошенники вытянули у 71-летнего старика 2,5 миллиона рублей и намеревались еще глубже загнать его в долговую яму
В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»
В Саранске состоялась первая сессия Госсобрания РМ нового созыва
Также Управление Роспотребнадзора по РМ определит категории граждан, для которых будет введена обязательная вакцинация