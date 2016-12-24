13 октября Указом Главы Республики Мордовия Алексей Ларькин назначен на должность Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ.

Алексей Андреевич родился в 1985 году в селе Гарт Большеберезниковского района Мордовии. Окончил Марийский государственный технический университет по специальности «Лесное хозяйство». В течение года работал мастером леса в Чамзинском лесхозе. В 2008 году переехал в Московскую область, где трудился на разных должностях. С 2012 года был начальником отдела охраны лесов комитета лесного хозяйства Московской области. Отвечал за организацию охраны лесов от пожаров, в том числе за выполнение мер пожарной безопасности в лесах и за тушение лесных пожаров на территории региона.

В 2021 году Алексей Ларькин стал участником и победителем кадрового проекта «Моя Мордовия», вошел в Экспертный клуб при Главе РМ. На одном из заседаний им была предложена экологическая акция «Сохраним лес», суть которой заключается в высадке на территории региона 10 тысяч сеянцев при участии жителей республики. Врио Главы региона Артём Здунов проект поддержал и лично принял в нем участие.

С августа 2021 года – исполняет обязанности Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия.

Государственные награды и поощрения: Благодарность и Почетная грамота Губернатора Московской области; медаль Министра обороны Российской Федерации «ГЕНЕРАЛ АРМИИ КОМАРОВСКИЙ»; Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков»; Почетные грамоты Федерального агентства лесного хозяйства и МЧС России.