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13 октября Указом Главы Республики Мордовия Александр Пыков назначен на должность Министра Республики Мордовия.
Александр Михайлович родился в 1952 году в селе Большие Березники Большеберезниковского района Мордовской АССР. В 1981 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «История», кандидат исторических наук. Служил в рядах Советской Армии.
Трудовую деятельность начал в 1974 году учителем, затем был назначен директором детской музыкальной школы в селе Алово Атяшевского района. Работал на Волжском автозаводе в Тольятти и Саранском производственном объединении «Светотехника».
С 1978 года - корреспондент, заведующий сельхозотделом редакции газеты «Заветы Ленина», с 1984 года – спецкор, заведующий отделом, главный редактор газеты «Советская Мордовия». В 1993 году – Министр печати и информации Мордовской ССР.
С 1995 по 2000 годы - Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия.
С 2000 года занимал должность главного федерального инспектора по Республике Мордовия Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, с 2007 по 2015 год был заместителем и помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО.
С 2015 года - Директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Мордовия.
С августа 2021 года – Министр Республики Мордовия.
Имеет Благодарность и Почетную грамоту Президента Российской Федерации, Почетную грамоту Главы Республики Мордовия, награжден Орденом Дружбы и Орденом Почета.
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