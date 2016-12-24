13 октября Указом Главы Республики Мордовия Александр Пыков назначен на должность Министра Республики Мордовия.

Александр Михайлович родился в 1952 году в селе Большие Березники Большеберезниковского района Мордовской АССР. В 1981 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «История», кандидат исторических наук. Служил в рядах Советской Армии.

Трудовую деятельность начал в 1974 году учителем, затем был назначен директором детской музыкальной школы в селе Алово Атяшевского района. Работал на Волжском автозаводе в Тольятти и Саранском производственном объединении «Светотехника».

С 1978 года - корреспондент, заведующий сельхозотделом редакции газеты «Заветы Ленина», с 1984 года – спецкор, заведующий отделом, главный редактор газеты «Советская Мордовия». В 1993 году – Министр печати и информации Мордовской ССР.

С 1995 по 2000 годы - Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия.

С 2000 года занимал должность главного федерального инспектора по Республике Мордовия Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, с 2007 по 2015 год был заместителем и помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО.

С 2015 года - Директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Мордовия.

С августа 2021 года – Министр Республики Мордовия.

Имеет Благодарность и Почетную грамоту Президента Российской Федерации, Почетную грамоту Главы Республики Мордовия, награжден Орденом Дружбы и Орденом Почета.