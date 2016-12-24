В реанимации с коронавирусом в мордовских больницах находятся 158 человек

13 октября в пресс-центре Мордовии прошла пресс-конференция, посвященная введению в республике QR-кодов и обязательной вакцинации. На вопросы журналистов ответили руководители министерств и ведомств республики.

представители вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова, и.о. Министра здравоохранения РМ Олег Маркин, и.о. Министра информатизации и связи Игорь Вольфсон, руководитель Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова, руководитель Госинспекции труда в РМДенис Фролов, заместитель Министра экономики, экономики, торговли и предпринимательства Сергей Агишев, заместитель Министра здравоохранения Сергей Саушев.



Как подчеркнула вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова, эпидситуация в Мордовии остается напряженной. - «На утро сегодняшнего дня зарегистрировано 107 новых подтвержденных случаев COVID-19. Нагрузка на станцию скорой медпомощи увеличилась в два раза. В республике развернуто 2780 коек в 18 лечебных учреждениях. В пиковый период прошлого подъема заболеваемости их было развернуто 2720. В стационарах с ковидом находится 45 детей, 20 беременных женщин, 1499 граждан 65 лет и старше, 1586 человек находятся на кислородной поддержке».

«Такой серьезной ситуации с распространением коронавирусной инфекции у нас в республике еще не было. Четвертая волна протекает очень агрессивно с большим количеством пациентов с внебольничными пневмониями, - отметил и.о. министра здравоохранения РМ Олег Маркин. - Ежедневно госпитализируются более 250 человек с внебольничными пневмониями. В реанимации находятся 158 человек, из которых 109 - на аппаратах искусственной вентиляции легких».



Исходя из сложившейся ситуации, Роспотребнадзором принято решение о введении на территории Мордовии дополнительных защитных мер. «За последнюю неделю зарегистрировано 643 случая лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. За неделю показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 81 с ростом на 17,5 процентов. Такой рост мы фиксируем впервые. Рост заболеваемости наблюдается во всех группах, как профессиональных, так и возрастных, - заявила руководитель Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова. - В связи с этим, 11 октября мной подписано постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Согласно постановлению, до 15 декабря текущего года завершить вакцинацию в профессиональных группах не менее, чем 80 процентов. Ответственность за исполнение данного постановления лежит на руководителях предприятий и учреждений, а также министерств и ведомств. Всю подробную информацию можно найти на сайте нашего ведомства».



По словам и.о. министра информатизации и связи Игоря Вольфсона, с 15 октября при посещении мест массового скопления людей, обозначенных в Указе Главы Мордовии, доступ в которые будет осуществляться по QR-кодам, граждане должны при себе иметь паспорт и сертификат вакцинации, который размещается на портале Госуслуги после прохождения иммунизации, или сертификат переболевшего. Также можно предъявить справки на бумажном носителе, выданные медицинскими организациями. «Сотрудники организации будут проверять наличие этих документов и сверять их с паспортными данными, - подчеркнул Игорь Вольфсон. – Подделка QR-кода практически невозможна».



Участники пресс-конференции отметили, что после прохождения вакцинации QR-код выдается в течение четырех дней, он размещается на портале Госуслуги.



Полную запись пресс-конференции можно посмотреть в социальной сети VK в паблике «Республика Мордовия» по ссылке https://vk.com/officialmordovia?w=wall-98502372_80541