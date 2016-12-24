Начальник отдела материально-технического снабжения «Саранскгорводоканала» получил срок за взятки

Репортер

В Мордовии вынесли приговор бывшему начальнику отдела материально-технического снабжения «Саранскгорводоканала» 48-летнему Дамиру Амирову. Его признали виновным в получении взяток с использованием служебного положения.

Как установили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ, в период с июля 2017 по май 2021 года Амиров получал от представителей коммерческих структур «откаты» за лоббирование их интересов. Деньги перечислялись ему на банковские карты.

Так, в период с апреля 2020 года по апрель 2021 года начальник отдела «Саранскгорводоканала»  получил от предпринимателя более 40 тысяч рублей за «организацию» поставки на предприятие оборудования и комплектующих к нему. В цену этой коррупционной «благодарности» входила и «обязанность» Амирова позаботиться о своевременном расчете с поставщиком. За аналогичные действия от представителя одного из предприятий Орловской области он принял взятку в размере 102 200 рублей.

Свою вину в совершении преступлений Амиров не стал отрицать. По приговору суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 600 000 рублей. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Призывная кампания

Из Мордовии на военную службу осенью планируется отправить около 600 новобранцев

«Будет сидеть!»

Экс-руководителя  Корпорации развития РМ со второго раза осудили к реальному сроку заключения

Побочный доход

Бывший директор Большеигнатовского дома-интерната для престарелых и инвалидов получил условный срок за махинации с зарплатами

1
Заказать рекламу
1
1
1