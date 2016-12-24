Руководителю МП «Радуга-Ритуальные услуги» прокуратура объявила предостережение из-за долгов по зарплате

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По информации прокуратуры республики, в ведомстве прошло заседание межведомственной рабочей группы, на котором рассматривались проблемы невыплаты заработной платы в отдельных организациях республики, в том числе подведомственных Администрации Саранска. В первую очередь прокурорских работников интересовали перспективы устранения задолженности по зарплатам.
На заседании выслушали и.о. директора муниципального предприятия «Радуга-Ритуальные услуги» Дмитрия Кшнякина и конкурсного управляющего Республиканской типографии «Красный Октябрь» Сергея Кузнецова. Они докладывали о причинах сложившейся ситуации с оплатой труда работников своих организаций.
В связи с неоднократной задержкой в муниципальном предприятии «Радуга-Ритуальные услуги» выплаты заработной платы, наличием значительной кредиторской задолженности, способной повлечь несвоевременную выплату заработной платы в последующие периоды, первым заместителем прокурора республики Александром Ивановым руководителю данного предприятия Дмитрию Кшнякину объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.
Как отмечается в сообщении, по итогам обсуждения проблемных вопросов были определены пути их решения.
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