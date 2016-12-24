В Мордовии заболеваемость ковидом держится на рекордно высоких значениях

В республике заболеваемость коронавирусом на протяжении нескольких дней остается на рекордно высоких значениях. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Мордовии вновь выявлено 108 заболевших опасной инфекцией, 72 человека были выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 4 новых летальных случая. Скончался мужчина 1941 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1934 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.

Скончалась женщина 1948 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1934 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего за период пандемии от коронавируса как основной причины в Мордовии скончались 606 человек, без малого 25 тысяч смогли побороть болезнь.

По данным на 12 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2442 человека находятся на стационарном лечении, 2579 человек - под наблюдением дома.

Также напомним, что с 15 октября в Мордовии вводятся QR-коды. Посещать рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные организации общественного питания, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры, теннисные центры, картинговые центры, конные центры, крытые ледовые катки, стадионы, театры, кинотеатры, концертные и выставочные мероприятия, и прочие места массовых собраний можно только при наличии такого «кода доступа».

Это может быть действующий QR-код или сертификат, подтверждающий вакцинацию, с момента которой прошло не больше 12 месяцев.

Также принимается действующий QR-код или сертификат, подтверждающий, что гражданин перенес COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не больше 6 месяцев.

С 15 октября организации и индивидуальные предприниматели в республике обязаны обеспечить допуск граждан в перечисленные объекты только при наличии QR-кодов и документов, а также документа, удостоверяющего личность.

QR-код можно получить на портале «Госуслуги» или в специализированном приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус».

QR-код предъявляется на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета или иного подобного устройства.