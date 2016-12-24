«Надежные» инвестиции

В Мордовии обманутые вкладчики оплатили московский «загул» кооператора на 8 миллионов рублей

Ленинский суд Саранска заключил под стражу 29-летнего жителя Чувашии Дениса Кочеткова. Предприимчивый парень открыл липовый потребительский кооператив «Надежный» и стал принимать вклады у жителей Мордовии. Он сумел облапошить 15 наших земляков, доверивших его «структуре» более 8 миллионов рублей. Эти средства «финансист» просто прокутил в московских злачных заведениях.

В суде выяснилось, что Кочетков принимал у жителей Мордовии взносы в свой потребкооператив еще с осени прошлого года. Клиентов привлекали высокие проценты по вкладам, затмевающие все сомнения в надежности «Надежного». За короткое время работы кооперативу удалось выманить деньги у 15 местных вкладчиков. Общая сумма доверенных в управление средств превысила 8 миллионов рублей. Но когда пришло время расплаты, касса организации оказалась фактически пустой. Обманутые жители республики пришли в полицию с заявлениями.

Задержанный Денис Кочетков не сталь юлить и признался в махинации. Молодой человек пояснил, что создавал свой кооператив с криминальными целями – для хищения денег у клиентов, польстившихся на сладкие посулы. Собранные миллионы он потратил на длительный вояж по развлекательным заведениям Москвы, где «кооператор» отрывался по полной. Парень испытывал удачу и в азартных играх, но явно не с положительным результатом.

До суда Кочеткова заключили под стражу. Что интересно, махинатор формально состоит в браке и на иждивении имеет двоих несовершеннолетних детей. Официально он нигде не трудоустроен и юридически не судим.

К слову, у потерпевших должны быть не самые радужные перспективы возврата денег. У таких деятелей в большинстве случаев нет никакого ценного имущества, чтобы можно было рассчитывать хоть на какую-то компенсацию ущерба.