«Надежные» инвестиции

«Финита ля комедия»
В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»
В Мордовии обманутые вкладчики оплатили московский «загул» кооператора на 8 миллионов рублей
Ленинский суд Саранска заключил под стражу 29-летнего жителя Чувашии Дениса Кочеткова. Предприимчивый парень открыл липовый потребительский кооператив «Надежный» и стал принимать вклады у жителей Мордовии. Он сумел облапошить 15 наших земляков, доверивших его «структуре» более 8 миллионов рублей. Эти средства «финансист» просто прокутил в московских злачных заведениях.
В суде выяснилось, что Кочетков принимал у жителей Мордовии взносы в свой потребкооператив еще с осени прошлого года. Клиентов привлекали высокие проценты по вкладам, затмевающие все сомнения в надежности «Надежного». За короткое время работы кооперативу удалось выманить деньги у 15 местных вкладчиков. Общая сумма доверенных в управление средств превысила 8 миллионов рублей. Но когда пришло время расплаты, касса организации оказалась фактически пустой. Обманутые жители республики пришли в полицию с заявлениями.
Задержанный Денис Кочетков не сталь юлить и признался в махинации. Молодой человек пояснил, что создавал свой кооператив с криминальными целями – для хищения денег у клиентов, польстившихся на сладкие посулы. Собранные миллионы он потратил на длительный вояж по развлекательным заведениям Москвы, где «кооператор» отрывался по полной. Парень испытывал удачу и в азартных играх, но явно не с положительным результатом.
До суда Кочеткова заключили под стражу. Что интересно, махинатор формально состоит в браке и на иждивении имеет двоих несовершеннолетних детей. Официально он нигде не трудоустроен и юридически не судим.
К слову, у потерпевших должны быть не самые радужные перспективы возврата денег. У таких деятелей в большинстве случаев нет никакого ценного имущества, чтобы можно было рассчитывать хоть на какую-то компенсацию ущерба.
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В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»
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