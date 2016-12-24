Саранский таксист «сберег» для пассажира полмиллиона рублей

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Как сообщает МВД по РМ, в Саранске проводится проверка по факту мошенничества, жертвой которого стал 63-летний мужчина. Житель столицы Мордовии обратился в правоохранительные органы в минувшие выходные.
Как рассказал полицейским пожилой человек, 6 октября ему позвонили из банка с известием об угрозе его сбережениям со стороны неизвестных аферистов. Специалист по имени Анастасия посоветовала мужчине установить «мобильный банк», с помощью которого можно взять так называемый зеркальный кредит, действуя на опережение мошенников. Потерпевший под диктовку звонившей скачал приложение, «привязал» номер к банковской карте и оформил первый заем на несколько сотен тысяч рублей. При этом мужчина назвал девушке все коды, пришедшие в СМС.
На протяжении последующих трех дней Анастасия звонила потерпевшему еще несколько раз. И работающий токарем мужчина неизменно сообщал ей всю приходящую в сообщениях информацию. Как выяснится впоследствии, злоумышленники оформили на него кредиты и похитили с его счета 1 миллион 95 тысяч рублей.
9 октября во время очередного общения житель Саранска установил приложение другого банка, посредством которого неизвестные оформили на заявителя еще один кредит в сумме 100 тысяч рублей. Эти деньги доверчивый горожанин также перечислил на продиктованный девушкой счет.
Под занавес махинации от имени потерпевшего была подана заявка на еще один кредит в сумме 500 тысяч рублей. Полмиллиона требовалось получить наличными в банке и также внести на продиктованный «специалистом» Анастасией счет. Барышня даже вызвала для заявителя такси, на котором он отправился в финансовое учреждение. По пути мужчина рассказал водителю о проявленной к нему заботе со стороны сотрудников банка. Таксист быстро развеял иллюзии пассажира и посоветовал ему срочно обратиться в полицию.
Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 1 195 000 рублей. Еще 500 тысяч токарю удалось сохранить благодаря отрезвляющей беседе с водителем службы такси.
МВД по Республике Мордовия настоятельно рекомендует гражданам при поступлении звонков от неизвестных, которые сообщают о подозрительных финансовых операциях, зарегистрированных по вашему счету, незамедлительно прервать разговор и лично обратиться в финансовое учреждение.
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