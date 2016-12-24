Артём Здунов провел встречу с сенатором от Мордовии Петром Тултаевым

Глава Мордовии Артём Здунов 11 октября провел рабочую встречу с сенатором от нашей республики, бывшим саранским градоначальником Петром Тултаевым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Мордовии и взаимодействия Правительства республики с федеральной властью, направления совместной работы по отстаиванию интересов республики в верхней палате парламента.

Петр Тултаев поблагодарил руководителя Мордовии за оказанное доверие. «Для меня быть сенатором – это высокая ответственность, и я буду стараться в своей работе быть максимально полезным республике, - сказал он.

Глава Мордовии подчеркнул, что профессиональный опыт позволит Петру Тултаеву проявить себя в вопросах развития культуры, образования, национальной политики.

«Все эти направления очень важны, в республике реализуются национальные проекты, необходимо, чтобы мы здесь активно работали, - отметил Артём Здунов. – И, конечно, надеюсь, что вы продолжите работу по финно-угорскому направлению. Мы должны развивать свою национальную идентичность, заниматься всем, что с этим связано, взаимодействовать с международными организациями – у вас для этого есть все полномочия. Желаю вам плодотворной деятельности на новом посту!»