16-летний «рецидивист» из Ромодановского района обкрадывал родственников

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В Ромодановском районе 16-летний юнец в свои молодые годы успел засветиться сразу в трех уголовных деяниях. В конце прошлого года он вместе с товарищем в селе Анненково угнал автомобиль «Фольксваген Поло», принадлежавший своему дяде. Отключив сигнализацию на машине, молодые люди откатили транспортное средство на проезжую часть и завели его. Покатавшись по селу, они направились в Саранск. Там угонщики припарковали автомобиль в гаражном массиве и пошли в гости к знакомым, где и были задержаны полицейскими.
В настоящий момент суд рассматривает в отношении подростка еще одно уголовное дело по двум фактам краж электроинструментов и металлических плит из дома и гаража жителей Ромодановского района.
А на днях 16-летний «рецидивист» попался еще и на хищении 8,5 тысяч рублей у родственников. Жертвой кражи стал все тот же дядя подростка - 60-летний житель села Анненково. В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что в день совершения преступления в гости к нему заявился племянник. Мужчина в это время приехал с работы. Сумку с личными вещами, документами и деньгами он передал матери, а сам остался на улице. Воспользовавшись моментом, юный гость похитил из сумки 8,5 тысяч рублей, после чего незаметно через окно вылез из дома и убежал. Пропажу наличности дядя заметил на следующий день, когда пришел в магазин.
В ходе проводимых мероприятий несовершеннолетний был обнаружен полицейскими в Ромодановском районе. К этому времени он успел потратить все деньги в Саранске, доехав до города на такси. Свою вину в совершенном преступлении он не отрицает.
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