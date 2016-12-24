В Саранске у фирмы «Непес Рус» арестуют имущество почти на миллион рублей

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В Мордовии прокуратура санкционировала частичный арест имущества фирмы «Непес Рус» на сумму более 940 тысяч рублей из-за долгов по налогам. Именно эта фирма фигурировала в уголовном деле о невозвращенных кредитах от Корпорации развития РМ на десятки миллионов рублей.
В свое время производственные линии компании любили показывать высокопоставленным гостям в Мордовии как пример развития прорывных технологий. «Непес Рус» создавалась как совместное российско-южнокорейское предприятие, занимающееся производством светодиодов и светодиодного осветительного оборудования на основе технологии удалённого люминофора.
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