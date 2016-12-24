За сутки в Мордовии было выявлено сразу 106 случаев коронавируса

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Региональный оперативный штаб фиксирует стремительный рост заболеваемости ковидом в республике. За сутки в Мордовии было выявлено уже 106 случаев коронавируса. При этом 71 человек был выписан с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксировано 5 новых летальных случаев. Скончался мужчина 1947 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1942 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1940 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1968 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1948 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Всего за период пандемии в республике от коронавируса как основной причины умерли 597 человек.
По данным на 10 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2 408 человек находятся на стационарном лечении, 2 451 человек - под наблюдением дома.
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