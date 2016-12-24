В Саранске состоялось закрытие велосипедного сезона

9 октября на Советской площади в Саранске состоялась церемония закрытия велосипедного сезона. Её участниками стали Глава Мордовии Артём Здунов, и.о. министра спорта и молодежной политики РМ Александр Савилов, президент Федерации велосипедного спорта Республики Мордовия Максим Автаев, участница XXXII летних Олимпийских игр в Токио по велоспорту-ВМХ Наталья Суворова, профессиональные спортсмены и любители велоспорта, а также жители и гости столицы Мордовии.

Глава республики, приветствуя участников мероприятия, подчеркнул, что закрытие велосезона – понятие условное, ведь в зимний период и спортсмены, и любители занимаются подготовкой своей техники к новому сезону, чтобы он прошел успешно. И здесь Мордовии есть чем гордиться.

«У нас в республике около 500 спортсменов занимаются видами спорта, связанными с велосипедом, - сказал Артём Алексеевич. – Мордовия – родоначальник ВМХ-спорта - вы знаете, как хорошо мы выступили на Олимпиаде, но у нас есть и резервы для роста, впереди – Париж, и его надо брать, будем над этим работать. Мы договорились с Минспорта России – будем строить 8-метровую стартовую гору для трассы суперкросса, чтобы наши спортсмены могли здесь спокойно тренироваться. С большим удовольствием я слежу и за любительским велоспортом – за выездами сообществ «ВелоСаранск» и «ВелоРузаевка». Любительский спорт – это наше всё! Желаю всем удачи на стартах, успехов и здоровья!»

По окончании церемонии закрытия велосезона на Советской площади состоялись показательные старты спортсменов школы олимпийского резерва по велоспорту и велосипедистов спортивного сообщества «ВелоСаранск».

Глава Мордовии Артём Здунов пообщался со спортсменами, в том числе побеседовал с Ильей Морозовым, которому в конце прошлого года в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» вручил новогодний подарок - BMX- велосипед. Теперь Илья занимается в спортивной секции, и у него уже есть первые успехи. Артём Алексеевич пожелал мальчику удачи и покорения самых смелых спортивных высот.