В Мордовии выявили 98 новых случаев заболевания ковидом

По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Мордовии выявлено 98 новых случаев коронавируса. В свою очередь, 55 человек были выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 4 новых летальных случая. Скончалась женщина 1959 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.

Скончалась женщина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1940 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1928 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии в республике от коронавируса как основной причины умерли 592 человека.