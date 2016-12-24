Темников вошел в число победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика»

На пределе возможностей
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8 октября вице-премьер Марат Хуснуллин по видеосвязи назвал победителей пятого ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика». В этом году в конкурсе впервые могли принимать участие муниципальные округа, а количество призовых мест по предложению президента Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктора Кидяева было увеличено до пяти в каждый номинации.
«Активное участие муниципалитетов свидетельствует о стремлении заявить о себе, делиться своими уникальными наработками и успешными практиками. Мы видим, что количество заявок на участие с 2017 года увеличилось более чем в два раза. Например, номинация «Умный город» прибавила почти 60 % к количеству заявок прошлого года, а это значит, что процесс цифровизации городского хозяйства становится всё более востребованным, в том числе в сельских поселениях», – отметил Марат Хуснуллин.
По итогам конкурса определены 50 победителей из 36 регионов России.
Темниковское городское поселение вошло в число победителей I категории и заняло 3 место в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах», в которой было рассмотрено 219 заявок из 58 регионов. Размер премии составляет 30 миллионов рублей.
Конкурс был впервые проведён в 2017 году, и за это время в нём приняли участие более 3,7 тысяч муниципальных образований.
По решению Президента РФ Владимира Путина, начиная с 2020 года призовой фонд конкурса был увеличен в 25 раз – до 1 млрд. рублей. Был расширен перечень конкурсных номинаций.
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