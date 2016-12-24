23-летний житель Мордовии устроил транзит фальшивых купюр из Москвы

Мордовия станет федеральным центром велоспорта-BMX
Артём Здунов встретился с участниками летних Олимпийских и Паралимпийских игр
Рискованный способ исправить проблему с нехваткой денег избрал для себя 23-летний житель Мордовии. Парень прикупил в Москве «со скидкой» партию фальшивых 5-тысячных купюр и устроил шопинг-забеги по мордовским магазинам. Но серию выгодных покупок предприимчивого товарища пресекли оперативники Управления экономической безопасности МВД по РМ.
Осенью прошлого года в полицию пошли сообщения из магазинов о выявленных фальшивых банкнотах. В торговых точках Саранска и Краснослободска были изъяты 5-тысячные подделки довольно высокого качества. Они были одного «производства», и вероятнее всего их целенаправленно «сбрасывали» одни и те же люди.
Вскоре оперативникам удалось установить, что работники пострадавших магазинов продавали товары молодому человеку и его совсем юной спутнице. Расследование привело оперативников в райцентр Старое Шайгово. Живущий здесь 23-летний парень не стал отпираться, когда к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов.
Он рассказал, что с большим «дисконтом» купил фальшивые купюры в Москве у незнакомца. В республике решил их использовать при покупках в мелких торговых заведениях, где нет приборов проверки подлинности банкнот. При этом, на «финансовые операции» он брал с собой знакомую 15-летнюю девушку, которая не знала о реальной сути странных покупок. Молодой человек успел сбагрить шесть 5-тысячных банкнот, еще семь у него оставались на руках и были изъяты полицейскими.
В суде житель республики вину признал. В итоге, он получил условно 3 года 6 месяцев с испытательным сроком на тот же период.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с участниками летних Олимпийских и Паралимпийских игр
В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета
В Мордовии обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом
Молодой парень выманивал деньги у пенсионерок под предлогом «отмазки» внуков от «статьи за ДТП»
Парни приехали в столицу Мордовии с крупной партией фальшивых 5-тысячных купюр
Петр Тултаев покинул пост мэра Саранска
В Мордовии сформирован основной состав кабинета министров
15 сентября Артём Здунов осмотрел объекты благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей
Центризбирком Мордовии опубликовал предварительные итоги голосования в республике
Для достижения коллективного иммунитета в Мордовии остается привить от коронавируса 82 тысячи жителей