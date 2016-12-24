По школам Саранска прошла рассылка «убийственных» посланий

Трагедии с массовыми расстрелами школьников и студентов в стенах образовательных учреждений отзываются болью в душе миллионов и миллионов россиян, а интернет-«провокаторы» уже освоили эту чувствительную ниву. В чатах республиканских школ накануне прошла рассылка страшных посланий примерно одного и того же содержания – «в рандомную школу зайдут и начнут расстрел, неизвестно в какую».

В Саранске этот убийственный вброс локализовался в интернет-сообществах до конкретных учебных заведений. Администрация школы №40 быстро отреагировала на эту рассылку - на сайте появилось объявление, что школа работает в обычном режиме с соблюдением всех требований безопасности. Это немного разрядило атмосферу.

Сейчас правоохранительные органы Мордовии уже занимаются расследованием обстоятельств этой информационной атаки. И в такой ситуации очень важна оперативность четких разъяснений от официальных представителей власти.